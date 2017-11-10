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16:00, 10.11.2017205
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17:45, 10.11.201716
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В Татарстане на подъем затонувших кораблей планируют потратить более 500 млн рублей
17:24, 10.11.201737
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16:50, 10.11.201730
В Татарстане закрывают дорогу Казань - Ульяновск - Камское Устье
16:41, 10.11.201713
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
Завтра в Казани ожидается туман и небольшой снег
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15:19, 10.11.20179
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14:03, 10.11.201719
Бигуди и призрак монахини: репортаж из казанского СИЗО, где женщины ждут наказания
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13:48, 10.11.201737
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13:47, 10.11.20177
В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина
13:19, 10.11.201711
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13:13, 10.11.201715
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12:23, 10.11.201711
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11:36, 10.11.201728
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Татарстан пригласил турков на фестиваль «Вкусная Казань»

Татарстан пригласил турков на фестиваль «Вкусная Казань»
16+
Фото: ProKazan

В рамках рабочей поездки в Ассоциации туристических агентств Турции TURSAB  директор комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова представила туристический потенциал республики Татарстан. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Стороны обсуждали способы взаимодействия Стамбула и Казани в сфере туризма, в частности, обмена делегациями в целях презентации туристических потенциалов обеих сторон. Дарья Санникова также пригласила турецких коллег принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», в выставке спорта и туризма KITS и предложила организовать пресс-тур для туроператоров Стамбула в Казань

В итоге были подписаны соглашения в сфере развития туризма и плана мероприятий на 2018 год.

Ольга Плешкова, 11.11.2017, 09:27
Тэги: Туризм
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Комментарии

Горожанин11 ноября 2017, 09:56
А казанцев че не пригласили? >:>
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Герцог11 ноября 2017, 10:53
Браво пилотам посадившим самолёт со сломанной передней стойкой в Белфасте-самолёт 2 часа сжигал топливо@над морем,но сел-один пассажир из 52 человек получил травму головы-остальные все целы
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