Татарстан пригласил турков на фестиваль «Вкусная Казань»

В рамках рабочей поездки в Ассоциации туристических агентств Турции TURSAB директор комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова представила туристический потенциал республики Татарстан. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Стороны обсуждали способы взаимодействия Стамбула и Казани в сфере туризма, в частности, обмена делегациями в целях презентации туристических потенциалов обеих сторон. Дарья Санникова также пригласила турецких коллег принять участие в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», в выставке спорта и туризма KITS и предложила организовать пресс-тур для туроператоров Стамбула в Казань

В итоге были подписаны соглашения в сфере развития туризма и плана мероприятий на 2018 год.