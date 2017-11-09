ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП

ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил 12-летнего школьника и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне в 13.00.

- На тротуаре напротив дома №36а по улице Минская водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил 12-летнего школьника и скрылся с места ДТП, - говорится в сообщении.

В результате мальчик получил ушиб мягких тканей предплечья.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону: 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 186 ДТП.