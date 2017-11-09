Президент РТ: «Нужно определить, что взять из Абу-Даби для WorldSkills-2019»

Татарстану необходимо определить, что можно взять из опыта Абу-Даби в рамках подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Так, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов привел краткие сравнительные характеристики выставочного комплекса ADNEC в Абу-Даби и международного выставочного комплекса «Казань Экспо», где в 2019 году пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству.

Отмечается, что в ходе совещания участники обсудили возможные дополнения к существующему проекту «Казань Экспо».

Напомним, 19 октября столица Татарстана получила флаг на проведение WorldSkills-2019.