В Татарстане на подъем затонувших кораблей планируют потратить более 500 млн рублей

В Татарстане на подъем затонувших кораблей требуется около 530 млн рублей. Из этой суммы 100 млн рублей необходимо, чтобы поднять плавсредства со дна водоемов Казани. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ, передает РБК.

- Наиболее крупные затонувшие плавсредства – это остатки грузового теплохода Волго-ДОН-16 весом 2700 тонн. Он затонул в 1991 году в Нижнекамском водохранилище на глубине 15 м. Теплоход Керчь весом около 1000 тонн затонул в реке Кама на глубине от 12 до 15 м. Есть еще остатки корпусов четырех барж весом 400-520 тонн. Все они затонули в 1976-1980-х годах в Нижнекамском водохранилище, - говорится в сообщении.

Всего планируют поднять 99 затонувших кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в ходе регионального приоритетного проекта на оздоровление Волги до 2025 года потратят 15,7 млрд рублей. Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.