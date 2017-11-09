Осушенное озеро Лебяжье могут полностью заполнить водой уже к концу ноября

На данный момент в Большое и Светлое Лебяжье закачали 350 тыс куб м воды

Заполнение водой озер Светлое и Большое Лебяжье может завершиться уже к концу ноября, если не будет сильных морозов. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин.

Отмечается, что на данный момент в Большое и Светлое Лебяжье закачали 350 тыс куб м воды, так что глубина озера Большое уже составляет около 3 метров.

- Пока вода не поступает только в озеро Малое Лебяжье – водопропускная труба от Большого озера к нему на данный момент закрыта задвижкой. Весной, после паводка, как только стабилизируется ситуация в заполненных озерах, насос снова заработает, вода продолжит поступать в систему озер, - передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре закончится углубление дна озера Лебяжье, после этого начнется наполнение озер по водоводу от озера Изумрудное. После ряда совещаний с экологами было принято решение не восстанавливать на 90 процентов заросшее озеро Сухое, некогда составлявшее единое целое в цепочке озер Сухое – Светлое – Большое Лебяжье – Малое Лебяжье. С 15 июня здесь начались работы по гидроизоляции дна.

Предварительно, к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды. Инвестором экореабилитации озер выступил «ТАИФ».