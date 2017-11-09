В Татарстане запретили продавать и принимать один из противоязвенных препаратов

В Татарстане запретили продавать и принимать лекарственный препарат ранитидин-АКОС, об этом сообщили в региональном Росздравнадзоре по РТ.
Препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг № 20 (серия 130317, производитель – ОАО "Синтез", Россия).
Такое решение было принято из-за того, что свойства препарата не соответствуют его описанию.
Продажа была прекращена до выяснения всех обстоятельств.
Кстати
Ранитиди́н — противоязвенный лекарственный препарат, относящийся к группе блокаторов H2-гистаминовых рецепторов, препарат второго поколения. Действие ранитидина основано на снижении секреции желудочного сока. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Напомним, ранее в Татарстане запретили продавать глицерин.