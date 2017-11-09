В Казани мужчина обокрал церковь

В центре Казани мужчина обокрал церковь, сообщает телеканал «Татарстан24».

Все произошло накануне днем.

- Мужчина зашел в церковь, чтобы помолиться. Однако, когда он вышел из храма, он прихватил с собой ящик с пожертвованиями, - говорится в сообщении.

По словам сотрудницы церкви, мужчину она заметила сразу, но никаких подозрений он не вызвал.

- На вид ему было около 40 лет. Он был хорошо одет, купил три свечки и написал записку за здравие, - сказала сотрудница храма.

Сообщается, что материальный ущерб составил около 5 тыс рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».