Минспорта РТ потратит на новогоднее шоу 1,7 млн рублей

Министерство по делам молодежи и спорту РТ на новогодний вечер «Спортивные надежды Татарстана» намерено потратить 1,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Сообщается, что праздничное мероприятие состоится 15 декабря. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо предоставить концертный зал вместимостью не менее тысячи зрителей, а также разработать сценарий мероприятия и организовать лазерное шоу.

На призы и новогодние подарки спортсменам ведомство планирует потратить 500 тыс рублей, из которых 315 тыс рублей на сладкие подарки для 900 спортсменов, 88 тыс рублей на статуэтки для 170 человек.

Напомним, портал ProKazan.ru писал о том, что Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» закупит системы обнаружения, идентификации и блокирования коммерческих беспилотных летательных аппаратов. На эти цели планируют потратить 6 млн рублей из бюджета республики.