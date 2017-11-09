В Казани до начала декабря снесут 7 торговых павильонов

В Казани до 1 декабря снесут 7 незаконно установленных торговых павильонов. Соответствующее распоряжение было опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Так, власти города демонтируют павильоны по улицам Гвардейская, Адоратского, Р.Зорге, Чуйкова, Сафиуллина, Академика Сахарова.

Кроме того, под снос попадает торговый объект около ул.Амирхана, 71, киоски по ремонту обуви рядом с ул. Муштари, 11 и ул. Зорге, 28, шиномонтаж около ул. Зорге,28.

Ранее стало известно, что власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.

Напомним, ранее на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ.