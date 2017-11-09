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Блоги ProKazan: зачем учителя ищут «неверного» или оставьте честных детей в покое!

Блоги ProKazan: зачем учителя ищут «неверного» или оставьте честных детей в покое!
16+
Фото: ProKazan.ru
Публикация видео в школе, где накладывают еду руками, привела к гонению учеников. Мы против!

В этой рубрике редакция сайта пишет о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале. Сегодня главная по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова.

На этой неделе мы опубликовали материал о том, как в казанской школе работница столовой руками накладывала еду на тарелки. Видео было снято детьми и прислано в редакцию под условием сохранения анонимности автора. Естественно, действия работницы столовой вызвало много вопросов, поэтому мы не могли не обратить на него внимание. Но дабы не усугублять положение запечатленной женщины, мы не стали публиковать номер учебного заведения.

Хотя Управлению Роспотребнадзора не очевидно, что это именно школьная столовая, а накладывает еду повар не себе, а ученикам, администрация учебного заведения свои родные пенаты узнала. Из достоверных источников нам стало известно, что в школе начались гонения на учеников. Всех проверяют на предмет того, кто мог заснять видео и, глубо говоря, “слить” его журналистам. Вплоть до того, что просят показать содержимое телефона. Последнее, на мой взгляд, вообще за гранью, даже у подсудимых есть право отказаться от дачи показаний.

Нам написала одна из учениц школы с просьбой рассказать, кто автор видео. По закону “О СМИ” мы не имеем права раскрывать источник информации, если он пожелал быть неизвестным. И естественно, мы ей отказали. Девочка объяснила, что администрация школы посчитала ее виновной в том, что действия повара были приданы огласке. Аргумент, надо сказать, не выдерживает никакой критики: ученица в день публикации дежурила в столовой. Как будто журналистские материалы делаются за полчаса. Я вам открою секрет: некоторые даже за неделю не делаются. И теперь ребенок боится, да. Он подозревает, что от таких теток можно многого ждать. Да что там, вся школа боится.

Меня поражает отношение к проблеме с точки зрения педагогов. Вместо того, чтобы сказать что-то вроде: “Да, ребята, был косяк, исправим проблему. Только давайте впредь внутренние вопросы не выносить за пределы школы”, они ищут того, кто их, якобы, подставил! Ребенок проявил гражданскую позицию, сделал так, что и ученики, и учителя не отравятся, а его за это хотят наказать. Просматривают видео с камер, просчитывают, кто дежурил в этот день, считают, что кто-то подговорил, чтобы подставить директора. Боюсь тот, кто это затеял, крайне переоценивает свою важность. И эти люди учат детей быть честными и справедливыми.

Уважаемая администрация школы, что за геноцид? Вам не стыдно? Прекратите гонения на учеников, вы же сами губите свой авторитет! Времена, когда уважение можно было добиться страхом, давно прошли. И даже если вы узнаете, то что вы сделаете? Отправите на ковер? Будете занижать оценки? Вызовете родителей, чтобы отругали? Если да, то грош цена вам, как педагогам

Подумайте, чего вы добьетесь, кроме презрения детей, если не считаетесь с их правами? Если вас больше беспокоит наличие потенциального “неверного” в здании, а не то, что ученики могли отравиться. Если вы используете собственную небольшую власть не для того, чтобы решать проблемы этих детей, а для того, чтобы усидеть на стуле, хорошо бы без замечаний “сверху”. 

Пожалуйста, будьте достойными своих учеников. Своих честных, искренних, справедливых школьников, которым не все равно, что их окружает. Которые видят проблему и готовы ее решать. Которые просто хотят жить лучше, в том числе не боясь отравиться. Они ведь замечательные.

P.s. Кстати, мы все еще ждем итогов проверки исполкома с официальными данными, включая и номер заведения. Пока не решили, публиковать или нет.

Ольга Плешкова, 10.11.2017, 13:48
Тэги: Блоги
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Комментарии

Татарин10 ноября 2017, 13:57
Аул ковырнули, дерь..о сразу полезло на ружу. Позор местной системе образования и её неграмотному министру.
Лучший комментарий
1
22
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Горожанин10 ноября 2017, 13:58
Ольга, классный материал
2
23
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Пупсик10 ноября 2017, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Ольга, классный материал
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Поддерживаю, на сей раз душевно получилось.
1
15
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Руслан10 ноября 2017, 14:11
Казань-куда ты катишься! То изучение языка, торы,то школьная столовая!!!Дети тут причем? Что будет дальше? Что с тобою Казань,где твое место теперь?
0
11
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ЯЯЯ10 ноября 2017, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
Казань-куда ты катишься! То изучение языка, торы,то школьная столовая!!!Дети тут причем? Что будет дальше? Что с тобою Казань,где твое место теперь?
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Ты не настоящий татарин.
9
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Руслан10 ноября 2017, 14:22
Я совсем не татарин.Я Россиянин!!!
0
11
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Горожанин10 ноября 2017, 14:31
Скорее всего, стечение обстоятельств. Хотели бы подставить директрису, нашли бы повод серьезнее. А этим школьным деятелям теперь надо принести извинения ученикам, родителям и редакции))
0
7
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Лох серебристый10 ноября 2017, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Скорее всего, стечение обстоятельств. Хотели бы подставить директрису, нашли бы повод серьезнее. А этим школьным деятелям теперь надо принести извинения ученикам, родителям и редакции))
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О каких извинениях Вы говорите? Эта система сгнила, эти люди всегда правы, даже если сто раз неправы и никаких извинений не будет, для этого нужна сила духа, а с этим у них всегда проблемы, там такие не нужны.
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1
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Горожанин10 ноября 2017, 14:42
Да никто не считает школьных учителей педагогами и не надеется, что они учат детей честности и справедливости.
Школьные учителя - быдло и тупое трусливое стадо, это сам горшок признал недавно вслух, пригрозив Москве испортить цифры на выборах.
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7
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Горожанин10 ноября 2017, 14:52
Речь Миниханова на сессии Госсовета:
"К сожалению - я очень сожалею, здесь виноватыми оказались директора школ... Вина, наверное, есть у всех у нас. Но не у директоров школ! Директора школ выполняли те инструкции, ту систему, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ - это интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий вот такой... Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо, по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину? Ведь, в принципе, надо было это дело продумать!..Но зачем директоров школ терроризировать?! Это же наши люди!.. Завтра я должен с ними организовывать выборы. В преддверии выборов такие вещи разве можно делать?!"

То есть сам признался, что фальсификации на выборах - его и школьных рабов рук дело.
0
6
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Гражданин10 ноября 2017, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Речь Миниханова на сессии Госсовета:
"К сожалению - я очень сожалею, здесь виноватыми оказались директора школ... Вина, наверное, есть у всех у нас. Но не у директоров школ! Директора школ выполняли те инструкции, ту систему, которая у нас сложилась. Сегодня директора школ - это интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий вот такой... Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо, по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину? Ведь, в принципе, надо было это дело продумать!..Но зачем директоров школ терроризировать?! Это же наши люди!.. Завтра я должен с ними организовывать выборы. В преддверии выборов такие вещи разве можно делать?!"

То есть сам признался, что фальсификации на выборах - его и школьных рабов рук дело.
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Да, прокол конкретный, "язык мой - враг мой".
0
1
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КАА10 ноября 2017, 15:05
В 177 шк. поварами работают уборщицы с завода без мед. книжек и тащат сумками каждый день. Зато лучшая якобы школа.
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Горожанин10 ноября 2017, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Поддерживаю, на сей раз душевно получилось.
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А мне в этот раз не понравилось, грубо, и да: учителю негоже говорить ,,был косяк, . Что за жаргон?
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