Блоги ProKazan: зачем учителя ищут «неверного» или оставьте честных детей в покое!

Публикация видео в школе, где накладывают еду руками, привела к гонению учеников. Мы против!

В этой рубрике редакция сайта пишет о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале. Сегодня главная по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова.

На этой неделе мы опубликовали материал о том, как в казанской школе работница столовой руками накладывала еду на тарелки. Видео было снято детьми и прислано в редакцию под условием сохранения анонимности автора. Естественно, действия работницы столовой вызвало много вопросов, поэтому мы не могли не обратить на него внимание. Но дабы не усугублять положение запечатленной женщины, мы не стали публиковать номер учебного заведения.

Хотя Управлению Роспотребнадзора не очевидно, что это именно школьная столовая, а накладывает еду повар не себе, а ученикам, администрация учебного заведения свои родные пенаты узнала. Из достоверных источников нам стало известно, что в школе начались гонения на учеников. Всех проверяют на предмет того, кто мог заснять видео и, глубо говоря, “слить” его журналистам. Вплоть до того, что просят показать содержимое телефона. Последнее, на мой взгляд, вообще за гранью, даже у подсудимых есть право отказаться от дачи показаний.

Нам написала одна из учениц школы с просьбой рассказать, кто автор видео. По закону “О СМИ” мы не имеем права раскрывать источник информации, если он пожелал быть неизвестным. И естественно, мы ей отказали. Девочка объяснила, что администрация школы посчитала ее виновной в том, что действия повара были приданы огласке. Аргумент, надо сказать, не выдерживает никакой критики: ученица в день публикации дежурила в столовой. Как будто журналистские материалы делаются за полчаса. Я вам открою секрет: некоторые даже за неделю не делаются. И теперь ребенок боится, да. Он подозревает, что от таких теток можно многого ждать. Да что там, вся школа боится.

Меня поражает отношение к проблеме с точки зрения педагогов. Вместо того, чтобы сказать что-то вроде: “Да, ребята, был косяк, исправим проблему. Только давайте впредь внутренние вопросы не выносить за пределы школы”, они ищут того, кто их, якобы, подставил! Ребенок проявил гражданскую позицию, сделал так, что и ученики, и учителя не отравятся, а его за это хотят наказать. Просматривают видео с камер, просчитывают, кто дежурил в этот день, считают, что кто-то подговорил, чтобы подставить директора. Боюсь тот, кто это затеял, крайне переоценивает свою важность. И эти люди учат детей быть честными и справедливыми.

Уважаемая администрация школы, что за геноцид? Вам не стыдно? Прекратите гонения на учеников, вы же сами губите свой авторитет! Времена, когда уважение можно было добиться страхом, давно прошли. И даже если вы узнаете, то что вы сделаете? Отправите на ковер? Будете занижать оценки? Вызовете родителей, чтобы отругали? Если да, то грош цена вам, как педагогам.

Подумайте, чего вы добьетесь, кроме презрения детей, если не считаетесь с их правами? Если вас больше беспокоит наличие потенциального “неверного” в здании, а не то, что ученики могли отравиться. Если вы используете собственную небольшую власть не для того, чтобы решать проблемы этих детей, а для того, чтобы усидеть на стуле, хорошо бы без замечаний “сверху”.

Пожалуйста, будьте достойными своих учеников. Своих честных, искренних, справедливых школьников, которым не все равно, что их окружает. Которые видят проблему и готовы ее решать. Которые просто хотят жить лучше, в том числе не боясь отравиться. Они ведь замечательные.

P.s. Кстати, мы все еще ждем итогов проверки исполкома с официальными данными, включая и номер заведения. Пока не решили, публиковать или нет.