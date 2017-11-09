Глава СКР взял на контроль проверку ДТП со следователем, сбившим инспектора в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту наезда военного следователя на сотрудника ГИБДД в Казани. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, следователь 384-го военного следственного отдела СК РФ старший лейтенант юстиции Игорь Пилипенко нарушил на своем автомобиле правила дорожного движения и был остановлен сотрудником ГИБДД.

- Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал, - цитирует ТАСС сообщение СК.

Военным следственным управлением СК по Центральному военному округу было незамедлительно назначено проведение служебной проверки. По ее результатам "будет дана правовая оценка действиям старшего лейтенанта юстиции Пилипенко, а также принято принципиальное решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы".