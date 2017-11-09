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В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина

В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Накануне в Сармановском районе Татарстана неизвестные подожгли частный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара погиб 61-летний хозяин дома.

Инцидент произошел по улице Советская в деревне Димитарлау.

- Сгорела кровля на площади 60 квадратных метров, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что погибший мужчина жил один, спиртными напитками не увлекался и в списках неблагополучных граждан не числился.

Основная причина пожара — поджог. 

Элина Валеева, 10.11.2017, 13:19
Тэги: МЧС
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Комментарии

12810 ноября 2017, 13:36
"Основная причина пожара — поджог"
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Горожанин10 ноября 2017, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
"Основная причина пожара — поджог"
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Сначала дом поджег,затем застрелился.
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