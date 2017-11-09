Уфимку, посетившую Казань в праздники, потрясли отсутствие поездов и толпы туристов

Жительницу Уфы, которая в ноябрьские праздники вместе с начальницей посетили столицу Татарстана, потрясли отсутствие поездов и толпы туристов в Казани, пишет ufa1.ru.

Первое, что разочаровало уфимку — отсутствие прямых поездов от Уфы до Казани.

- Столица Башкирии находится на ветке Куйбышевской железной дороги, а Татарстана — на Горьковской, и добраться из одной в другую можно только с пересадкой где-нибудь в Самаре, Сызрани или Ульяновске, - пишет девушка.

Поэтому девушки решили отправиться в путешествие на микроавтобусе. Приехав в Казань, вторым разочарованием для жительницы Уфы оказался обман хостела.

- Оказалась, что наша бронь в хостеле сгорела: семья с ребенком передумала съезжать и продлила проживание. Но нам велели не расстраиваться: пообещали, что передадут на поруки товарищам по бизнесу — дескать, у них двадцать квартир, и что-нибудь обязательно найдется, - продолжает свой рассказ девушка.

Но это оказалось не единственным разочарованием для гостей Казани.

- Обманули и с жильем. Обещали комнату за 1500 рублей, а на деле оказалось 2600. Это подстава, - возмутилась гостья.

На этот вариант они не согласились и отправились в поиски другого жилья. По улицам города они увидели «несметные толпы уставших туристов с рюкзаками». Побродив немного по городу, уфимки нашли хостел за 800 рублей с человека, а на следующий день они уехали домой.