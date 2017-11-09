СМИ: умер известный юморист Михаил Задорнов

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, об этом сообщают "Известия"

Актер Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

В июне стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения раковой опухоли головного мозга. По словам источника, близкого к писателю, он решил отказаться от "изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных".

23 октября 2016 года Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве. У артиста случился эпилептический припадок на сцене. Ранее в тот же месяц сатирик отменил часть выступлений из-за химиотерапии.

Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов, с конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино.