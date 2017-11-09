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СМИ: умер известный юморист Михаил Задорнов

СМИ: умер известный юморист Михаил Задорнов
16+
Фото: wikimedia.org

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, об этом сообщают "Известия"

Актер Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

В июне стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения раковой опухоли головного мозга. По словам источника, близкого к писателю, он решил отказаться от "изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных".

23 октября 2016 года Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве. У артиста случился эпилептический припадок на сцене. Ранее в тот же месяц сатирик отменил часть выступлений из-за химиотерапии.

Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов, с конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино.

Н. Вильданов, 10.11.2017, 10:39
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин10 ноября 2017, 10:44
Земля пухом! Выдающийся артист!
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15
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Горожанин10 ноября 2017, 10:50
Перед смертью все равны
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Горожанин10 ноября 2017, 10:50
Как биопсия могла улучшить состояние? Это же просто взятие материала на исследование. Долго держался.
0
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Горожанин10 ноября 2017, 10:52
Лечение улучшает состояние, а не биопсия. Грамотеи.
0
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Горожанин10 ноября 2017, 10:52
А еще говорят, стакан смеха заменяет минуту сметаны.... 8-*
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Крым Наш10 ноября 2017, 10:52
Вечная Память... Ушла с ним целая эпоха...
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Горожанин10 ноября 2017, 10:53
Печально
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Горожанин10 ноября 2017, 10:55
Жаль, земля пухом. В последние годы потерял уважение , записался штатным сатириком Кремля.
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