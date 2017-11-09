Бигуди и призрак монахини: репортаж из казанского СИЗО, где женщины ждут наказания

Корреспондент ProKazan.ru поработал в женском отделении СИЗО №2 надзирателем

Женское отделение казанского СИЗО находится в здании старинной церкви Макария Унженского и Желтородского. Старинный храм превращен в помещение камерного типа, где содержатся заключенные. Журналист ProKazan.ru один день проработал надзирателем в женском отделении следственного изолятора №2.

Пересчет и проверка камер

Рабочий день в СИЗО начинается в 7.45. Каждое утро заключенные выходят на построение и перекличку. Надзиратели проверяют, все ли на месте, спрашивают, есть ли жалобы и вопросы.

Затем каждая камера простукивается молотком. Стены, решетки, кровати проверяются на наличие проломов и пропилов. Если где-то что-то заложили или проломили, это можно определить по стуку. Технический осмотр проводит Ольга: за 12 лет работы она изучила, как должна звучать та или иная стена.

Обысковые мероприятия

Обычно проверяют одну камеру и содержащихся в ней девушек. Обыск проводится для того, чтобы обнаружить запрещенные предметы, спрятанные хитрым способом.

Заключенные выводятся, досматриваются их личные вещи. Швы и карманы прощупываются на предмет вложенных вещей.

Ольга осматривает камеру - подушки, матрасы, подоконники и плафоны. Задача - заглянуть в каждую дырочку и щелочку. В помощь - чемоданчик с инструментами: фонарик, крючки, шило и все, что ей может пригодиться.

Металлоискателем проверяем матрасы и подушки, в них могут быть спрятаны сим-карты.

Пролистываются и книги. Надо сказать, литература здесь специфичная.

Камеры: от лайтовых некурящих до прожженных “многоходовок”

Камеры подразделяются на категории. Подозреваемых делят по камерам по принципу тяжести преступлений. Мелкие воришки - в одну комнату, экономические преступления - в другую. Люди, которые осуждены и подозреваются в тяжких преступлениях - убийства, избиения - в третью. Есть и “многоходы” - те, кто неоднократно побывал в колониях.

Интересно, как отличаются эти разные категории. Девушки, совершившие преступления “полегче” одеваются в цветные вещи. В их одежде присутствует бирюзовый цвет, горошек, полосочка. Те, кто совершил преступления посерьезнее, предпочитают темные оттенки. А так называемые “многоходы” одеты в черное.

- Это закалка зоны, потому что там одевают всех в одинаковую униформу, - объясняет Ольга. - Разрешается только черное нательное белье. Поэтому и в жизни они ходят все серенькие, а в СИЗО берут черные вещи, которые могут разрешить на зоне, знают, что наказание неизбежно.

В одной из камер содержится беременная женщина. Уже на днях она должна родить. Поэтому в камере уже установили детскую кроватку. Когда наступит время, ее отвезут в роддом.

Прогулка

После обыска можно и свежим воздухом подышать. Прогулки здесь тоже проходят в камерах. Каждой камере выделяется по помещению. Ходить кругами никто не заставляет, но помещения действительно небольшие по площади, там всего одна небольшая скамейка. Для тех заключенных, которые отбывают наказание вместе с детьми, в одной из прогулочных есть небольшая песочница.

Судя по внешнему виду дверей, повидали они всякое. Внутренняя сторона сплошь продырявлена для того, чтобы никому не пришло в голову ее выбить - больно. Здесь есть глазок. Кроме этого за заключенными следят сверху, из “галереи”.

Обед

К 11-ти часам наступает время обеда. Еду заключенные принимают через окошечко. Сначала разносят “диету” - обеды для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Затем раздают основное меню Сегодня это борщ и овсянка.

Девушки такие девушки

Проверяется также и порядок. Дежурный по камере прибирается в помещении, девушки заправляют постель. Покрывала здесь с рюшами - такой элемент уюта. Живых цветов тут не вырастишь, но есть искусственные.

Когда проведены все проверки, за девушками продолжают следить. Каждая камера оснащена видеокамерами. Постовой неотрывно следит за происходящим в каждой комнате. В часы, когда женщин не беспокоят, они ведут себя по-разному.

- Кто-то молится, читает или рисует, - рассказывает Ольга. - Большинство даже здесь старается следить за собой, делают маски для волос, накручивают бигуди. Декоративная косметика запрещена, но они и тут выкручиваются: могут подвести глаза простым карандашом. Вообще в стесненных обстоятельствах люди становятся очень изобретательны.

Ольга говорит, что если раньше в СИЗО относились к заключенным негативно, то сейчас напротив, пропагандируется гуманизм. То есть осужденный тоже человек. Поэтому она терпеливо отвечает на все вопросы, которые возникают у женщин. Рассказывает, как поступают к ним грязные и спившиеся, а отправляют они розовощеких девушек. Самых молодых они называют “детки”.

- За девочек обидно. Попадают на 10 лет за распространение наркотиков. Основная масса “деток” - это те, кто думал, что поработает курьером один-два раза. Нет, не получится, не дадут сойти, а поймают именно последнего в цепочке. И ведь идут туда девушки, у которых хорошая семья, только вот денег карманных хочется.

Легенды

Так как здание старое, а раньше здесь располагался монастырь, существует легенда, что когда-то здесь заживо в стоны была замурована монахиня. Соответственно, среди заключенных ходит слух о привидении.

- Говорят, ходит тут, пугает. Кто-то утверждает, что видел тени, рассказывал, что слышал, как хлопает дверь. А у нас же двери все громко закрываются, постовой должен встретить того, кто приходит. Идет встречать - никого нет. В одной камере между окон через краску проявляется образ Божьей матери с младенцем. Ремонт делаем каждый год, но этот образ выступает у нас постоянно. Почему выступает именно в этом месте и именно такой образ, никто объяснить не может.