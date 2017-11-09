Спасатели из Татарстана начали разбирать завалы дома в Ижевске, где погибли 6 человек

Сотрудники МЧС из Татарстана начали помогать разбирать завалы многоэтажного дома в Ижевске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером к месту ЧП приехали пожарные Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона и пожарные из Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в составе группы 41 человек, 7 поисковых собак и 7 автомобилей.

Напомним, всего при обрушении дома пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей.

Трагедия произошла накануне вечером. При обрушении части жилого дома полностью разрушились восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.