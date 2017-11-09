Братья Метшины сыграют на новом футбольном поле в Нижнекамске‍

Завтра, 11 ноября, Ильсур и Айрат Метшины сыграют на обновленном футбольном поле детско-юношеской спортивной школы "Нефтехимик" в Нижнекамске, об этом говорится на официальном портале района.

В футбольном матче примут команды «Наша столица» (капитан – мэр Казани Ильсур Метшин) и «Тубэн Кама» (капитан – мэр Нижнекамска Айдар Метшин).

На обновление футбольного поля с искусственным покрытием из бюджета Татарстана были выделены 14 млн рублей.