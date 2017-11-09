В Татарстане за 5 лет служить по контракту отправились 45 женщин

Из Татарстана на службу в Вооруженные силы за 5 лет отправились 45 женщин, об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по РТ Виталий Елагин.

- Основная масса, конечно же, мужчины, идут поступать ребята после армии. Но были у нас кандидаты-женщины. Порядка 45 человек за эти пять лет были направлены в войска для прохождения службы по контракту, - цитирует "Татар Информ" слова Елагина.

Требования для женщин несильно отличаются от требований для мужчин - практически безупречное здоровье, отсутствие проблем с законом, возраст от 18 до 40 лет и обладание специальностью, требующейся в воинской части. При этом они могут занимать далеко не все должности.

В целом в Татарстане ежегодно служить отправляются от 800 до 1400 человек.