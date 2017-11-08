В Казани парень соблазнил двух школьниц: возбуждено уголовное дело

В Казани 20-летний парень соблазнил двух 14-летних школьниц. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ, передает «Вечерняя Казань».

В ходе следствия было установлено, что одна из девочек приходила к парню домой 15 июля этого года, а другая — 30 июля.

- Обе школьницы добровольно с парнем вступали в связь, - говорится в сообщении.

Сообщается, что родители девочек об этом узнали в начале ноября и сразу написали заявление в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».