Анонимно в Казани: о пьяных женщинах и о том, почему люди становятся злыми

О пьяных женщинах

- Вчера возле подъезда стояла некая леди, еле стояла, ну как, была пьяная в хлам. Я зашел в подъезд, она за мной. Начала мне предъявлять, что мог бы девушку первой пропустить и вообще, я не мужик, а говно. Ну, я вежливо сообщил ей, что она не девушка, а синявка. В итоге она хотела дать мне в лицо, я увернулся и она слетела с лестницы, а я пошел домой. Вот, мучаюсь совестью: 1. Я не джентельмен. 2. Как я мог так поступить с настоящей леди.

О рэп-баттлах

- Все поголовно увлeклись реп-батлами, рэпом и прочим. Каждый считает нужным сказать мне, что это хорошо, качественно, посмотри. Ну посмотрела я - два поэта матерят друг друга в стихотворной форме. А где то самое, охринительное чувство, о котором все твердят? Где кайф? Лучше Ахматову или Цветаеву почитать, чем посмотреть этих ваших Оксимиронов.

О том, почему люди становятся злыми

- Люди весьма странные существа. Они требуют уважения к себе, хотят любви, жить в гармонии и понимании. А между тем парни бьют тебя, беззащитную 10-летнюю девочку, за школой, а в 13 лет они выливают тебе на голову горячий чай в столовой, в 15 лет поджигают волосы и дают такой пинок под зад, что ты влетаешь в стену и разбиваешь лоб. А все потому что ты весишь больше, чем сверстники. А потом все вдруг удивляются почему есть злые люди, мы должны жить в мире и согласии. Мы ведь все сестры и братья. Ненавижу...

О зарплате

- Казанцы, какую зарплату вы считает нормальной для нашего города? Я вот например получаю 40 тысяч. Это много или мало? Кто-то из друзей считает, что это мало для Казани, кто-то наоборот удивляется и говорит, что неплохо получаешь. А вы как считаете?