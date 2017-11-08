СМИ сообщили о встрече Минниханова с «плачущей» Алиной. Но это оказалась другая девочка

Татарстанские СМИ ошибочно сообщили о встрече президента РТ Рустама Минниханова с блогером Алиной из Нижнекамска, которая стала известна после того, как расплакалась из-за того, что на фан-встречу с ней никто не пришел. Однако это оказалась другая девочка, которую Минниханов просто сегодня утром сфотографировал на открытии нового многофункционального центра в Казани.

Отметим, как передает телеканал НТР-24, мама Алины также сообщила, что ни на какую встречу они с дочерью не ездили.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Ноя 8 2017 в 10:56 PST

Напомним, Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

После этого популярные видеоблогеры Илья Варламов, Карина Каспарянц, Николай Соболев и Эльдар Джарахов поддержали девочку.

Отметим, со 2 ноября ролик с плачущей Алиной успел набрать больше 2 млн просмотров, продолжает расти и число комментариев под ним. Количество подписчиков у девочки также резко выросло - почти до 200 тысяч человек.

В своей школе она также стала настоящей звездой, с ней фотографировались школьники, а некоторые даже просили автографы.