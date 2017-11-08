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Житель Казани, избитый полицейскими бывшего ОП «Дальний», отсудил 10 тыс рублей

Житель Казани, избитый полицейскими бывшего ОП «Дальний», отсудил 10 тыс рублей
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Фото: скриншот видео

Верховный суд Татарстана постановил выплатить 10 тысяч рублей жителю Казани Рафаэлю Сафину за избиение его полицейскими бывшего ОП «Дальний» (сейчас ОП «Сафиуллина»). Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Напомним, 16 августа 2014 года двое участковых бывшего отдела «Дальний» поджидали в подъезде дома 55-летнего мужчину, разыскиваемого за убийство. По данным следствия, когда в подъезд вошел Рафаэль Сафин, полицейские направили на него пистолет и крикнули «Стоять!». Испугавшись, Сафин выбежал на улицу. В ходе преследования полицейские дважды выстрелили. Тогда Сафин остановился и лег на землю.

По словам Сафина, после полицейские надели на него наручники и избили.

- Даже после того, как сотрудники полиции убедились, что допущена ошибка и заявитель не является лицом, находящимся в розыске, правоохранители не сняли с заявителя наручники, заставляли его стоять на коленях, угрожали пистолетом, - говорится в сообщении.

У потерпевшего были зафиксированы кровоподтеки лица и грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по ст. «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Отмечается, что в ходе расследования участковые не отрицали факт избиения.

- Они заявили, что почувствовали угрозу своей безопасности из-за того, что в руках парня увидели какой-то предмет, похожий на оружие, - рассказали следователи.

В октябре 2016 года уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия в действиях участковых состава преступления. Суды Татарстана признали решение СК обоснованным.

- Версия полицейских является способом уйти от ответственности и противоречит объективным доказательствам, имеющимся в деле. Никаких предметов, «похожих на оружие», на месте задержания Сафина обнаружено не было. Таким образом, утверждения полицейских являются голословными, - считает юрист пострадавшего Андрей Сучков.

 

Элина Валеева, 09.11.2017, 16:36
Тэги: Суд
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Комментарии

Юр09 ноября 2017, 16:41
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