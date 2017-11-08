Госдума может разрешить оформлять детские SIM-карты

Операторы связи могут получить возможность оформлять сим-карты на детей с разрешения их родителей. В дальнейшем это позволит разработать механизм защиты несовершеннолетних от опасного контента. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» разработаны в Госдуме, сообщил «Известиям» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

В закон «О персональных данных» предлагается добавить норму, согласно которой сбор, обработка и хранение персональных данных несовершеннолетних может осуществляться только с согласия их законных представителей. Исключение может быть сделано в ситуации, когда подросток старше 14 лет устраивается на работу — в этом случае согласие он может дать сам.

Как пояснил автор инициативы Антон Горелкин («Единая Россия»), сейчас в законе «О персональных данных» никак не регламентирована обработка информации о несовершеннолетних. Их персональные данные собираются, обрабатываются и хранятся, например, в детсадах, школах и поликлиниках.

— Все базы данных из детских учреждений объединяются и структурируются в городских и региональных управлениях образования, и доступ к ним получает достаточно большое количество сотрудников. А значит, один из них может поддаться на уговоры мошенников и продать базу либо систему могут взломать. Таким образом информация попадет в руки преступников и может быть использована для вымогательства денег у родителей, — пояснил депутат.

Кроме того, законопроект может разрешить правовую коллизию, не позволяющую операторам связи оформлять сим-карты на реального пользователя, если ему не исполнилось 18 лет. Фактически услуги предоставляются ребенку, но операторы не имеют информации о нем, так как договор подписывает один из родителей или любой другой взрослый человек.