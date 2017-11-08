В Казани в ближайшие недели откроется предвыборный штаб Ксении Собчак

На данный момент на должность координатора штаба в столице РТ ведется конкурс

В Казани до 1 декабря откроется предвыборный штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель региональной сети штабов Собчак Тимур Валеев.

По его словам, на сегодня на предвыборном сайте Собчак зарегистрировалось уже более 20 тысяч человек.

- Теперь наша задача — сделать так, чтобы все те, кто подал заявки, полноценно присоединились к нашей команде, — заявил Валеев.

Избирательные штабы будут решать три задачи: агитация, мобилизация сторонников и сбор подписей.

Пока что на должность координатора штаба Ксении Собчак в Казани ведется конкурс, отмечают "Idel.Реалии".

Напомним, бывшая ведущая телешоу "Дом-2" Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина). По словам Собчак, она будет кандидатом "против всех".