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В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей

В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей
16+
Фото: metshin.ru

В Казани пройдут публичные слушания по поводу строительства многоэтажных домов в поселке Салмачи. Об этом говорится в опубликованном постановлении Исполкома.

Отмечается, что застройщик хочет построить дома выше 20 этажей, однако на этом участке разрешено возводить дома не выше 10 этажей.

Сообщается, что публичные слушания пройдут 27 ноября в Управлении архитектуры.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей. В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос. 

Люция Кашапова, 09.11.2017, 13:34
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин09 ноября 2017, 13:42
Мне нравится, что есть многоэтажные дома. Это очень выгодно, но если разрешается только 10 - пофиг, что хочет застройщик.
4
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Горожанин09 ноября 2017, 13:47
вот тебе и элитный поселок:-D ща многоэтажки начнут строить... вообще трэш%-8
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Горожанин09 ноября 2017, 14:03
С чего это он илитный обычная гетта
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7
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Горожанин09 ноября 2017, 14:04
Только очередного ужасного человейника в Салмачах и не хватало.

Я могу понять людей, которым приходится в этих ужасных башнях покупать жилье, могу понять инвесторов, которые хотят заработать, но ведь это уродливо, неудобно: машины, пробки, забитые парковки, постоянная суета, куча незнакомых людей, проживающих в геттоподобном монстре, неуютная общая среда. У европейцев гораздо больше опыта в области планирования мегаполисов, и они с 70-х уже сносят эти башни, а у нас они плодятся как грибы.
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5
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ооо09 ноября 2017, 14:11
Это как на Галеева-Новаторов. На милипизерном участке среди жилых домов строят 4!!! (четыре) 20-ти этажных жилых дома! Они там по головам скоро ходить и ездить будут уже!>-(
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8
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Горожанин09 ноября 2017, 14:16
Все что выше пятого этажа это сверхприбыль!!! Дай им волю и 100ку поставят! Контроль жёсткий надо!!!
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3
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Коренной09 ноября 2017, 14:18
пусть строят.
хоть приличные люди появятся.
а то понаехало всякое быдло - проср...т 2-3 квартиры и заезжают, как цыгане 2-3-4 семьи в один "элитный" кокедж на 2-х сотках.
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Горожанин09 ноября 2017, 14:23
А школы и садики там уже построили? Дети куда ходить будут?
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5
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Горожанин09 ноября 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
пусть строят.
хоть приличные люди появятся.
а то понаехало всякое быдло - проср...т 2-3 квартиры и заезжают, как цыгане 2-3-4 семьи в один "элитный" кокедж на 2-х сотках.
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Почему тебе кажется, что несколько сотен человек, внезапно появившихся в районе, все будут приличными? Там даже не все собственники будут, часть квартир купят как инвестицию и сразу сдадут кому-то. Будет несколько сот новых людей, которые не знают друг друга в лицо и никогда не узнают, потому что они садятся в лифт, едут на свой этаж, и всё, моя конура - моя крепость.

Еще раз, это не обязательно плохие люди. Но это не общество, это куча незнакомых людей с характерными для незнакомых людей отношениями. И не все из них обязательно приличные.
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6
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Стас09 ноября 2017, 14:29
Салмачи попадут в глубокий транспортный коллаж, на работу будут с вечера заранее ехать.
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Жанна09 ноября 2017, 14:38
в Усадах и Столбищах тоже такие строят
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Горожанин09 ноября 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Все что выше пятого этажа это сверхприбыль!!! Дай им волю и 100ку поставят! Контроль жёсткий надо!!!
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Всё что ниже 20-го это вонь, пыль, мухи, комары!
2
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Горожанин09 ноября 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Только очередного ужасного человейника в Салмачах и не хватало.

Я могу понять людей, которым приходится в этих ужасных башнях покупать жилье, могу понять инвесторов, которые хотят заработать, но ведь это уродливо, неудобно: машины, пробки, забитые парковки, постоянная суета, куча незнакомых людей, проживающих в геттоподобном монстре, неуютная общая среда. У европейцев гораздо больше опыта в области планирования мегаполисов, и они с 70-х уже сносят эти башни, а у нас они плодятся как грибы.
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А зачем мне каждую собаку в подъезде знать? Главное, что не в кабалу на 30 лет и все коммуникации новые.
2
0
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Горожанин09 ноября 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Салмачи попадут в глубокий транспортный коллаж, на работу будут с вечера заранее ехать.
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Если займутся дорогами - ситуация не будет ужасной. Дома же все равно не завтра вырастут.
2
0
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Алекс09 ноября 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Если займутся дорогами - ситуация не будет ужасной. Дома же все равно не завтра вырастут.
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История учит: не займутся
0
3
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Уху евший09 ноября 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Это как на Галеева-Новаторов. На милипизерном участке среди жилых домов строят 4!!! (четыре) 20-ти этажных жилых дома! Они там по головам скоро ходить и ездить будут уже!>-(
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А потоки гoвна из этих человейников какая канализация проглотит, притом что ее там НЕТ ВООБЩЕ?!
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Уху евший09 ноября 2017, 14:54
Или сделают как в Азино - тупо выведут трубу в ближайший овраг?
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Горожанин09 ноября 2017, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Салмачи попадут в глубокий транспортный коллаж, на работу будут с вечера заранее ехать.
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Уважаемый, транспортных коллажей не бывает.
Коллаж - (франц. collage - букв. - наклеивание), прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов,отличающихся от нее по цвету и фактуре; произведение, исполненное в этой технике.
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