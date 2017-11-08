В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей

В Казани пройдут публичные слушания по поводу строительства многоэтажных домов в поселке Салмачи. Об этом говорится в опубликованном постановлении Исполкома.

Отмечается, что застройщик хочет построить дома выше 20 этажей, однако на этом участке разрешено возводить дома не выше 10 этажей.

Сообщается, что публичные слушания пройдут 27 ноября в Управлении архитектуры.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей. В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос.