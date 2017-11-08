Имам-хатыйб из Альметьевска решил продать сеть автозаправок за 45,5 млн рублей‍

Владелец и директор сети АГЗС "Альгазком" Махсум Нуртдинов, который также является имам-хатыйбом в Альметьевске, решил продать автозаправки, чтобы посвятить себя религии, объявление было размещено на Avito.

Имам-хатыйб решил продать всю сеть, открытую в 2001 году, с заправками в Альметьевске, Чистополе, Заинске, Актюбе, Новошешминске, Утяшкино за 45,5 млн рублей.

- В сентябре мне исполнилось 60 лет, и я решил на пенсии посвятить себя приходу Агропоселок мухтасибата Альметьевского района. Мечеть находится на стадии строительства, — цитирует "Бизнес Online" слова бизнесмена.