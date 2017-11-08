В Казани до конца ноября перекроют 5 улиц

В Казани с сегодняшнего дня будет ограничено движение по 5 улицам. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, до 21 ноября в связи с прокладкой газопровода будет частично закрыта улица Столярова. До 30 ноября будут закрыты Горьковское шоссе напротив дома №39 и улица Можайского в месте пересечения с Горьковским шоссе.

Также до 25 ноября будет закрыта улица Академика Королева около здания №47, а до 4 декабря движение будет ограничено по улице Роща Фрунзе возле дома №3 по улице Калинина из-за работ по врезке газопровода.

В связи с этим Исполком города просит быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.