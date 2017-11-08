В Казани вновь пройдут авиагонки около Кремля

Авиагонкам Red Bull Air Race в следующем году также пройдут в Казани, об этом стало известно со слов генерального директора Red Bull Air Race Эриха Вульфа, опубликованному на официальном сайте гонок.

Всего этапы чемпионата мира пройдут в восьми разных городах по всему миру. Первый этап 11-го сезона авиагонок стартует в Объединенных Арабских Эмиратах 2 и 3 февраля. 25 и 26 августа 2018-го года соревнование вновь примет Казань.

Напомним, этим летом авиагонки проходили в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований стала акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной.