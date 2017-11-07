Анонимно в Казани: о бездомных и тех, кто не умеет нормально парковаться

В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О прописке в квартире

- Добрый вечер, Казань. Я вот хочу понять казанцев. Купила квартиру у одной бабули, там еще прописана дочь, которая живет в Германии. Прошло почти полгода, а она никак не снимется с прописки оттуда. И соответственно дочь тоже. Выселиться-то еле как выселилась. Вопрос: зачем продавать, если тебе некуда ни прописаться, ни переехать по-нормальному? Звоню, и каждый раз одно и то же: "Я этим сейчас занимаюсь". Через суд пришлось. Но суд почему-то только ее снимает с прописки. Придется заново и на дочь писать теперь на выписку. Ну что за люди, а? Ну какого черта я должна за вас еще в коммуналке деньги отдавать? Мне только так "повезло" с прежними хозяевами или вся Казань такая наглая?

О бездомных

- Люди, не относитесь к бездомным презрительно, стать бомжом может любой. Зарекаться от такого нельзя! Лучше в холодное время помогите элементарным - купите горячего чая и булочку, от вас не убудет, а им согреться поможет!

Об автомобилях

- Бесят слепящие ярким синим светом на неосвещенных дорогах. Напокупают диодов на алишечке, и без разницы, что кроме них на дороге ещё люди ездят... Вот и получается, что в стране закон про штраф за букву Ш есть, а за диодный китайский свет нет, хотя опасность улететь в кювет налицо. А пока законодатели думают, буду дальним светом выжигать диодникам глаза.

И еще раз об автомобилях

- Человеки, все живем в одном городе, все ездим по одним дорогам! Ну давайте уже уважать друг друга! Хайваннар! Не царское это дело, на одно место машину ставить. Бесят такие, которые строят из себя блатных и паркуются, где попало.



