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Анонимно в Казани: о бездомных и тех, кто не умеет нормально парковаться

Анонимно в Казани: о бездомных и тех, кто не умеет нормально парковаться
16+
Фото: Pixabay
В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О прописке в квартире

- Добрый вечер, Казань. Я вот хочу понять казанцев. Купила квартиру у одной бабули, там еще прописана дочь, которая живет в Германии. Прошло почти полгода, а она никак не снимется с прописки оттуда. И соответственно дочь тоже. Выселиться-то еле как выселилась. Вопрос: зачем продавать, если тебе некуда ни прописаться, ни переехать по-нормальному? Звоню, и каждый раз одно и то же: "Я этим сейчас занимаюсь". Через суд пришлось. Но суд почему-то только ее снимает с прописки. Придется заново и на дочь писать теперь на выписку. Ну что за люди, а? Ну какого черта я должна за вас еще в коммуналке деньги отдавать? Мне только так "повезло" с прежними хозяевами или вся Казань такая наглая?

О бездомных

- Люди, не относитесь к бездомным презрительно, стать бомжом может любой. Зарекаться от такого нельзя! Лучше в холодное время помогите элементарным - купите горячего чая и булочку, от вас не убудет, а им согреться поможет! 

Об автомобилях

- Бесят слепящие ярким синим светом на неосвещенных дорогах. Напокупают диодов на алишечке, и без разницы, что кроме них на дороге ещё люди ездят... Вот и получается, что в стране закон про штраф за букву Ш есть, а за диодный китайский свет нет, хотя опасность улететь в кювет налицо. А пока законодатели думают, буду дальним светом выжигать диодникам глаза.

И еще раз об автомобилях

- Человеки, все живем в одном городе, все ездим по одним дорогам! Ну давайте уже уважать друг друга! Хайваннар! Не царское это дело, на одно место машину ставить. Бесят такие, которые строят из себя блатных и паркуются, где попало.

ProKazan.ru, 08.11.2017, 20:00
Тэги: Анонимно в Казани
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Комментарии

Горожанин08 ноября 2017, 20:13
А помыть, труселя постирать? А визу, вдруг это кругосветный велосипедист застрял без документов?
1
0
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Дед08 ноября 2017, 20:22
О прописке: Казань не резиновая, своих колхозников-навозников хватает.
О бездомных: надо меньше пить и пропивать свои квартиры.
Об автомобилях: поколение подгузников рождённые от колхозников-навозников ставят дешовку из Китая на авто, порковатся и водить автомобиль не умет ( это гены родителей которые ездили на телегах) колхозят свои машины как обиженые и оскарбленые. Есть черномазые (тонированые) и униженые ( кто занижает автомобиль) это не блатные ,это черти.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:23
Ослепишь диодника. Он тебя в лобовуху....
1
0
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
О прописке: Казань не резиновая, своих колхозников-навозников хватает.
О бездомных: надо меньше пить и пропивать свои квартиры.
Об автомобилях: поколение подгузников рождённые от колхозников-навозников ставят дешовку из Китая на авто, порковатся и водить автомобиль не умет ( это гены родителей которые ездили на телегах) колхозят свои машины как обиженые и оскарбленые. Есть черномазые (тонированые) и униженые ( кто занижает автомобиль) это не блатные ,это черти.
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Дед опять бузишь?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:29
На газоне всегда парковаться хорошо
2
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:34
1. Хотела урвать эконом-вариант, а вышло наоборот? Жадность фраера сгубила
1
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:35
2. Еще и впустите бомжа в подъезд - пусть нагадит в тепле
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:35
3. Даун против даунов
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:35
Что это за странное голосование внизу? Доверяю, не доверяю? Без полиции однозначно воцарит анархия, но это не значит, что полиция в состоянии найти пропавший телефон, например.
0
2
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Горожанин08 ноября 2017, 20:36
4. Водила питор, автор фото - за**ыха
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 20:36
Давайте обсудим доверие в целом. Этой глупостью еще кто-то страдает?
1
0
Согласны с автором?
Нашу зарплату уменьшают, вон из россии08 ноября 2017, 20:40
О прописке: зачем покупать тогда?, взяли себе лубуду, снимайте через суд, исковое заявление о не проживании граждан и снятии с регистрации! А так долго будете ждать
0
0
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Нашу зарплату уменьшают, вон из россии08 ноября 2017, 20:43
Еще раз об авто: гвоздем и все
0
0
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