«Есть риск, что он умрет в СИЗО»: главу строительной компании «ФОН» госпитализировали

Сегодня Вахитовский суд Казани рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения генеральному директору строительной компании «Фон» Анатолию Ливаде. Так, следователи просят оставить его под стражей еще на три месяца, до 13 февраля, передает «Татар-информ».

При этом самого Ливады в зале суда нет, его экстренно госпитализировали.

- Ливаду в экстренном порядке доставили в больницу, так как в СИЗО нет возможности оказать такую медицинскую помощь. У него очень большой перечень заболеваний. Есть риск, что Ливада просто умрет в СИЗО, - сообщил его адвокат.

Напомним, компания «ФОН» работает на рынке жилищного строительства, в 2013 году у компании кончились деньги, из-за чего остановилось строительство ряда жилых комплексов по всему Татарстану.

На сегодняшний день необходимо завершить строительство 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. метров на 5 593 квартиры (4 тыс. дольщиков).