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16:59, 08.11.2017
10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть на сцене с музыкантами
16:59, 08.11.201729
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16:32, 08.11.20176
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
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16:31, 08.11.201717
Многодетная семья из Татарстана разбилась в Пермском крае
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В Иннополисе появится 5G-интернет
16:16, 08.11.201719
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15:29, 08.11.201712
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15:05, 08.11.201729
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14:40, 08.11.201726
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14:18, 08.11.201724
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14:05, 08.11.20179
В Казани ГИБДД проведет очередной "Тоннель"
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13:01, 08.11.20174
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Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов

Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 9 ноября, в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 1-3 гр.тепла. На дорогах местами гололедица.

 

Люция Кашапова, 09.11.2017, 06:16
Тэги: Погода
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