10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть в баре с музыкантами

Ролик с плачущей Алиной успел набрать за неделю более 1 миллиона 250 тысяч просмотров

Российская волейболистка, двухкратная чемпионка мира Екатерина Гамова предложила ведущей видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube десятилетней Алине из Нижнекамска, которая стала известна после видеоролика со слезами, устроить совместную фан-встречу.

Напомним, Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

- Алина, привет! Меня зовут Екатерина Гамова. Я посмотрела твоё видео и хочу сказать, чтобы ты не очень сильно расстраивалась и переживала. Я предлагаю тебе устроить совместную фан-встречу в центре волейбола 18 ноября перед матчем Казань — Краснодар, — сказала Гамова.

Волейболистка пообещала собрать всех друзей девочки и устроить праздник с конфетами и раздачей автографов.

Также девочку пригласили на свой концерт казанские музыканты.

Отметим, со 2 ноября ролик с плачущей Алиной успел набрать больше 1 миллиона 250 тысяч просмотров, продолжает расти и число комментариев под ним. Количество подписчиков у девочки также резко выросло - с 6 тысяч до 64 тысяч.