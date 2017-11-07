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10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть в баре с музыкантами

10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть в баре с музыкантами
16+
Фото: скриншот
Ролик с плачущей Алиной успел набрать за неделю более 1 миллиона 250 тысяч просмотров

Российская волейболистка, двухкратная чемпионка мира Екатерина Гамова предложила ведущей видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube десятилетней Алине из Нижнекамска, которая стала известна после видеоролика со слезами, устроить совместную фан-встречу.

Напомним, Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

- Алина, привет! Меня зовут Екатерина Гамова. Я посмотрела твоё видео и хочу сказать, чтобы ты не очень сильно расстраивалась и переживала. Я предлагаю тебе устроить совместную фан-встречу в центре волейбола 18 ноября перед матчем Казань — Краснодар, — сказала Гамова.

Волейболистка пообещала собрать всех друзей девочки и устроить праздник с конфетами и раздачей автографов.

Также девочку пригласили на свой концерт казанские музыканты.

 

������Вы наверняка слышали историю про 10-летнюю Алину из Нижнекамска, которая ведет блог на #youtube и стала известна после того, как к ней не пришли подписчики на фан-встречу (хотя и обещали). Популярные видеоблогеры поддержали ее, поддержим и мы! Алина @shaekhovaalina , не расстраивайся, приезжай со своими родителями в Казань на наш концерт 11 ноября! Мы обязательно споем с тобой на сцене в этот вечер!) Пиши нам в директ:) #прогульщики #группапрогульщики #казань #нижнекамск #лайкtvшоу

Публикация от Рок-группа Прогульщики ������������ (@progulschiki)

Отметим, со 2 ноября ролик с плачущей Алиной успел набрать больше 1 миллиона 250 тысяч просмотров, продолжает расти и число комментариев под ним. Количество подписчиков у девочки также резко выросло - с 6 тысяч до 64 тысяч.

Денис Зарипов, 08.11.2017, 16:59
Тэги: Дети
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Комментарии

Аня08 ноября 2017, 17:03
Что мне сделать, чтобы меня кто-нибудь тоже пригласил на концерт?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Что мне сделать, чтобы меня кто-нибудь тоже пригласил на концерт?
Развернуть
Покажи сиськи перед зданием госсовета с надписью "отмените татарский!"
1
7
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Что мне сделать, чтобы меня кто-нибудь тоже пригласил на концерт?
Развернуть
Да * ты нужна)
2
2
Согласны с автором?
Аня08 ноября 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Покажи сиськи перед зданием госсовета с надписью "отмените татарский!"
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Тогда не на концерт пригласят, а в новый отдел полиции, о котором утром тут писали)
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:15
Мда уж...маразм крепчает смотрю
2
1
Согласны с автором?
*********?08 ноября 2017, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Покажи сиськи перед зданием госсовета с надписью "отмените татарский!"
Развернуть
И ТУТ ТТАРСКИЙ ЯЗЫК ОБСУЖДАЮТ. КАК ЗАМУЧИЛИ
1
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:18
Иди девочка лесом и еще подальше .
2
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:19
В баре ей самое место
1
3
Согласны с автором?
11108 ноября 2017, 17:22
Задумалась, можно ли детям появляться в барах. оказалось, что если ребенок с родителями, то можно. Но я за 20 лет никогда такого еще не видела. если она приедет, на это будет очень забавно посмотреть. Алина, давай!
1
2
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Горожанин08 ноября 2017, 17:24
Реклама релаксации?Ура,наконец- то кризис в сми
1
0
Согласны с автором?
Жора08 ноября 2017, 17:25
О, Гамова. Какая красивая женщина.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:26
Сопли вытри и не хнычь
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
О, Гамова. Какая красивая женщина.
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Сразу видно, из бара она не вылазит
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