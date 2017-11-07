10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть в баре с музыкантами

Российская волейболистка, двухкратная чемпионка мира Екатерина Гамова предложила ведущей видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube десятилетней Алине из Нижнекамска, которая стала известна после видеоролика со слезами, устроить совместную фан-встречу.
Напомним, Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.
- Алина, привет! Меня зовут Екатерина Гамова. Я посмотрела твоё видео и хочу сказать, чтобы ты не очень сильно расстраивалась и переживала. Я предлагаю тебе устроить совместную фан-встречу в центре волейбола 18 ноября перед матчем Казань — Краснодар, — сказала Гамова.
Волейболистка пообещала собрать всех друзей девочки и устроить праздник с конфетами и раздачей автографов.
Также девочку пригласили на свой концерт казанские музыканты.
������Вы наверняка слышали историю про 10-летнюю Алину из Нижнекамска, которая ведет блог на #youtube и стала известна после того, как к ней не пришли подписчики на фан-встречу (хотя и обещали). Популярные видеоблогеры поддержали ее, поддержим и мы! Алина @shaekhovaalina , не расстраивайся, приезжай со своими родителями в Казань на наш концерт 11 ноября! Мы обязательно споем с тобой на сцене в этот вечер!) Пиши нам в директ:) #прогульщики #группапрогульщики #казань #нижнекамск #лайкtvшоу
Отметим, со 2 ноября ролик с плачущей Алиной успел набрать больше 1 миллиона 250 тысяч просмотров, продолжает расти и число комментариев под ним. Количество подписчиков у девочки также резко выросло - с 6 тысяч до 64 тысяч.