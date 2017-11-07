Стали известны города, в которых больше всего интересовались Казанью

Казань в списке самых популярных городов России по поисковым запросам яерез Яндекс занимает 9 место, больше всего ею интересовались в Набережных Челнах, Нижнем Новгороде и Чебоксарах. Об этом сообщил региональный представитель интернет-компании.

- Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний, - сообщили ProKazan.ru.

По популярности в поисковых запросах к Яндексу Казань занимает девятое место. За год про неё задали около 50 миллионов запросов — немного меньше, чем про Новосибирск, и примерно в полтора раза больше, чем про Пермь. В самой Казани ищут Набережные Челны и две столицы, а ещё — Ульяновск и Сочи.

Для пользователей из других городов Казань — это прежде всего достопримечательности и местные события. Люди часто спрашивают про аквапарк, а также ищут Казанский кремль, мечети и озёра: [мечеть кул шариф в казани], [голубые озера казань]. Многие интересовались играми Кубка конфедераций и Универсиадой: [кубок конфедераций 2017 казань расписание], [универсиада в казани]. И, конечно, перед поездкой в Казань ищут, где остановиться и куда сходить: [достопримечательности казани куда сходить], [хостелы в казани].

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).