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В Иннополисе появится 5G-интернет

В Иннополисе появится 5G-интернет
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8 ноября, Москва. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны определят возможные направления партнерства в области развития 5G

Свои подписи в документе поставили заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин.

Стороны рассмотрят практические вопросы относительно создания в Иннополисе опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G – в частности, использование оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO). Соглашение является важным этапом практической реализации подписанного в мае 2017 года при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова протокола между Министерством информатизации и связи РТ, ПАО «Ростелеком» и ПАО «Таттелеком» - о строительстве опытной зоны сети 5G в Татарстане.

 

Данис Хамидуллин, 08.11.2017, 16:16

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