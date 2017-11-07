Арбитражный суд РТ начал процедуру банкротства экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана стартовало заседание по банкротству экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с должника более 16 млн рублей.

По словам представителя АСВ Алексея Амброзивича, истец просит начать процедуру в части введения процедуры реализации имущества, не затрагивая реструктуризации долга. Однако рассмотрение дела было перенесено на 8 декабря в связи с тем, что уведомление об иске от АСВ не дошло до Мусина.

Напомним, экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря, такое решение приняли сегодня в Приволжском суде. Сам Мусин на заседании отсутствовал по медицинским показателям. На заседании суда также стало известно, что Мусин перестал быть депутатом Госсовета - 1 октября были закончены его полномочия в этом статусе.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета по делу о крушении Татфондбанка допросили бывшего премьер-министра Ильдара Халикова, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и министра экономики РТ Артема Здунова.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей.