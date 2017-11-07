В Татарстане школьница сняла на телефон приставания отца, чтобы посадить его

В Татарстане 17-летняя школьница снял на телефон приставания своего отца, видеозапись она отнесла в полицию, где возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

По данным СК, мужчина с 2015 по ноябрь 2017 года домогался девушки, совершая в отношении нее действия сексуального характера.

- Девочка боялась сообщать кому-либо о произошедшем, поскольку отец в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал родственников. Лишь несколько месяцев назад она рассказала обо всем бабушке. Последняя, также опасаясь зятя, посоветовала внучке незаметно произвести съемку действий насильника, - рассказли в СК.

3 ноября девушке удалось снять отца во время домогательств, после чего они с бабушкой обратились в полицию.

Было возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера", свою вину мужчина не признал.