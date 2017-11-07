Президент РТ и глава МВД РТ открыли новое здание отдела полиции вместо ОП «Дальний»

Сегодня, 8 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МВД по РТ Артем Хохорин открыли новое здание отдела полиции «Сафиуллина» (вместо бывшего ОП «Дальний» - прим.ред).

На строительство трехэтажного здания было потрачено 260 млн рублей. Отмечается, что строительство с 150 кабинетами, тиром и спортзалом велось с 2015 года.

Открытие было приурочено к 100-летию внутренних дел России. Ожидается, что личный состав ОП «Сафиуллина» переедет в новое здание в декабре этого года.