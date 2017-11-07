В Татарстане в 2,5 раза перевыполнили план по продаже госимущества

В Татарстане за 10 месяцев года план по продаже госимущества был перевыполнен на 245 процентов, об этом сообщили в пресс-службе минземимущества РТ.

Всего с начала года бюджет Татарстана пополнили неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земель на общую сумму 658 млн рублей, общий план перевыполнен на 6,8 процентов.

318 млн рублей поступила в форме дивидендов, от продажи госимущества в бюджет поступило 73 млн рублей.

Доходы от аренды имущества составили 76 млн рублей, от аренды земель — 63 млн рублей, от реализации земель — 8 млн рублей. Около 57 млн рублей поступило от передачи госимущества в доверительное управление, от чистой прибыли унитарных предприятий поступило 58,5 млн рублей.