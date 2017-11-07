В Казани ГИБДД проведет очередной «Тоннель»

В Казани завтра, 9 ноября, ГИБДД вновь проведет операцию "Тоннель", об этом сообщили в ведомстве.

Будет перекрыт определенный участок дороги, при этом улица не называется. Операция пройдет с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять водителям без удостоверения, в состоянии опьянения, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства и водителям с долгами по штрафам ПДД.