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Журналист Максим Шевченко о татарском: зачем резать курицу, которая несет золотые яйца

Журналист Максим Шевченко о татарском: зачем резать курицу, которая несет золотые яйца
16+
Фото: wikimedia.org

Тема татарского языка в школах Татарстана может повлиять на отношения между Москвой и Казанью, об этом заявил журналист и руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко.

- Я не понимаю, зачем надо резать курицу, которая несет золотые яйца. Отношения с Татарстаном и татарским народом являются фундаментом внутреннего устройства нашей страны, — заявил он в эфире программы "Национальный вопрос" на радио "Комсомольская правда".

По его словам, эти отношения являются "равновесием, которое было найдено со вторым по численности народом после русского".

Он отметил, что этот вопрос нельзя решать при помощи прокуратуры.

- Я, честно говоря, поддерживаю позицию этого мужественного директора школы, который не поддается этому диктату, тем более с прокуратурой. Где это видано, чтобы методику преподавания с помощью прокуратуры менять надо было? Как это назвать, когда в начале учебного года начинаются какие-то репрессивные мероприятия диктаторского плана?, - подчеркнул журналист.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Татарстана ожидают нового федерального стандарта, согласно которому татарский язык будет преподаваться два часа в неделю. Об этом в ходе сессии Госсовета РТ заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Денис Зарипов, 08.11.2017, 12:57
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

автопилот08 ноября 2017, 13:02
Макс, не начинай
0
8
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Горожанин08 ноября 2017, 13:06
Гастарбайтер с Украины?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 13:08
Ему сколько заплатят, то и скажет
0
6
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 13:15
готовы цитировать даже слова с радио Комсомольская правда%-8 узбааагооойтееесь!!!!! Президент сказал- вы исполнили!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 13:17
Макс хороший чувак, но здесь-то он не жил - вот у не в курсе чо да как... Тут наконец-то о правах русских только-только заикнулись, так сразу такой ор поднялся про обездоленных и ущемляемых татар!!!
0
5
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Горожанин08 ноября 2017, 13:17
руководитель центра стратегических исследований религии и политики?
и какая польза от этого центра? Которым руководит журналист?
0
2
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Горожанин08 ноября 2017, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Макс, не начинай
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Тебя не спросили!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 13:18
"Я, честно говоря, поддерживаю позицию этого мужественного директора школы, который не поддается этому диктату"
это он про кого? 8-|
0
1
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Горожанин08 ноября 2017, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
"Я, честно говоря, поддерживаю позицию этого мужественного директора школы, который не поддается этому диктату"
это он про кого? 8-|
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неужто про директора 170 шк. Дергунову, которая предложила учителю татарского вакансию дворника? 8-*
0
2
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Горожанин08 ноября 2017, 13:26
А вообще унас нескончаеиый бардак
0
0
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Русский человек08 ноября 2017, 13:27
"Отношения с Татарстаном и татарским народом являются фундаментом внутреннего устройства нашей страны"
о как! как интересно! Отношения с Татарстаном.. Татарстан - это отдельное (суверенное) государство, чтоли?
ну, если бы он это сказал про Чечню, я бы еще понял :-D
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