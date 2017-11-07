Журналист Максим Шевченко о татарском: зачем резать курицу, которая несет золотые яйца

Тема татарского языка в школах Татарстана может повлиять на отношения между Москвой и Казанью, об этом заявил журналист и руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко.

- Я не понимаю, зачем надо резать курицу, которая несет золотые яйца. Отношения с Татарстаном и татарским народом являются фундаментом внутреннего устройства нашей страны, — заявил он в эфире программы "Национальный вопрос" на радио "Комсомольская правда".

По его словам, эти отношения являются "равновесием, которое было найдено со вторым по численности народом после русского".

Он отметил, что этот вопрос нельзя решать при помощи прокуратуры.

- Я, честно говоря, поддерживаю позицию этого мужественного директора школы, который не поддается этому диктату, тем более с прокуратурой. Где это видано, чтобы методику преподавания с помощью прокуратуры менять надо было? Как это назвать, когда в начале учебного года начинаются какие-то репрессивные мероприятия диктаторского плана?, - подчеркнул журналист.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Татарстана ожидают нового федерального стандарта, согласно которому татарский язык будет преподаваться два часа в неделю. Об этом в ходе сессии Госсовета РТ заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.