СМИ: в Татарстане число мусорных полигонов сократится в 10 раз

В Татарстане число полигонов для твердых бытовых отходов сократится в 10 раз. Об этом сообщил начальник отдела Минстроя РТ Рустем Богданов.

Как отметили в ведомстве, сегодня в республике в государственный реестр объектов размещения отходов включены 40 полигонов ТКО. Так, создание в Татарстане целой индустрии по переработке отходов призвано, в том числе, решить проблему свалок в регионе.

- Необходимо понимать, что не весь мусор может быть переработан, поэтому его предстоит захоронить на специализированных межмуниципальных полигонах, - отметил Богданов, передает РБК.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что первую очередь мусоросжигательного завода в Казани планируют подготовить к вводу к 2021 году. Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательн