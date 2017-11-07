Верховный суд РТ оставил в силе приговор фитнес-тренеру, ограбившему Быстробанк‍

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу казанского фитнесс-тренера 42-летнего Владислава Брыля на приговор, вынесенный ему Ново-Савиновским райсудом Казани, в итоге приговор оставили без изменений. Об этом сообщает "Коммерсант".

Подсудимый получил 10 лет колонии строгого режима, свою вину он так и не признал. Его признали виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере

Напомним, 16 ноября прошлого года в Казани на улице Чистопольской неизвестный с пистолетом ограбил «БыстроБанк». По словам сотрудников кредитного банка, мужчина скрыл свое лицо шарфом.

- Угрожая кассиру пистолетом, он потребовал все деньги, которые были на тот момент в кассе, - отметили в ведомстве.

Мужчина похитил около 5 миллионов рублей, в скором времени подозреваемый был задержан.