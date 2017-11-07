Появилось видео из гостиницы в Казани, где мужчина по очереди надругался над постоялицами

Появилось видеозапись из гостиницы "Кварт" в Казани, где в ночь на 4 ноября 36-летний житель Атнинского района Алмаз Нуриев изнасиловал 37-летнюю женщину и надругался над двумя школьницами. Запись опубликовал KZNlive.ru.

На записи видно, как мужчина спокойно прошел в холл и пошел дальше по этажам.

Напомним, мужчина решил навестить знакомую, не найдя женщину, он стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров. Войдя в один из номеров, Нуриев лег в кровать к спящей 13-летней девочке и стал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

- Затем он зашел в другой номер, где спали две несовершеннолетние девочки, одну из которых он отвел в ванную комнату и совершил в отношении нее развратные действия. После этого Нуриев поднялся на верхний этаж, зашел в комнату, где находилась 37-летняя женщина и ее малолетний ребенок, изнасиловал потерпевшую, а после покинул гостиницу, - сообщили в следователи.

В самом отеле, как передает телеканал "Эфир", заявили о том, что мужчина хотел снять номер, но ему этого сделать не удалось из-за отсутствия свободных мест. Уже после этого он прошел в гостиницу.

Следственным комитетом начата доследственная проверка в отношении должностных лиц "Кварт" и "Сфинкс", ответственных за обеспечение безопасности постояльцев отеля.