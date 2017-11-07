Пользователи Yota смогут позаботиться о своем здоровье за границей

Пользователи Yota смогут получить удаленную консультацию о своем здоровье за границей в приложении DOC+. Трафик приложения и сама консультация будут предоставляться бесплатно. Количество обращений не ограничено

«Мы хотим, чтобы наши клиенты не только оставались на связи с близкими в зарубежных поездках, но и могли позаботиться о своем здоровье. Ведь зачастую в другой стране сложно понять, к какому специалисту обратиться или что делать при отравлении, тепловом ударе или травме.

Еще недавно сложно было себе представить, что может объединить телеком и заботу о здоровье, а уже сегодня мы запускаем первый подобный проект в России. Это полноценный дополнительный сервис для наших пользователей на смартфоне, позволяющий получить консультацию профессиональных специалистов DOC+ за рубежом», - говорит генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

«Большинству туристов из России и многим экспатам, находящимся за рубежом, комфортнее общаться с русскоговорящим специалистом онлайн, чем с местным доктором в незнакомой клинике и на иностранном языке. Особенно, если речь идет о некритических ситуациях. Мы хотим заботиться о наших клиентах по всему миру, поэтому решили запустить партнерство с Yota. Оказались с коллегами на одной волне улучшения клиентского опыта, поэтому теперь абоненты мобильного оператора смогут без оплаты трафика общаться с нашими врачами и получить поддержку, в какой стране бы они ни находились», - отметил Руслан Зайдуллин, кофаундер и СЕО мобильной клиники DOC+.

Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста за рубежом, клиентам Yota необходимо из приложения мобильного оператора перейти в приложение DOC+. Это нужно для идентификации пользователей и обнуления стоимости консультации.

Беседа с врачом проводится в текстовом формате в чате. Количество обращений к одному специалисту неограниченно.

Пользователи смогут не только пообщаться со специалистом, но и получить информацию о ближайшей клинике, местных номерах экстренных служб, рекомендации, к врачу какой специализации стоит обратиться по месту нахождения.

Подробнее на сайте www.yota.ru.

*Текст материала предоставлен партнером