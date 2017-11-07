В Казани в сквере «Молодежный» установят новый памятник

В казанском сквере "Молодежный", который находится за остановкой "Молодежный центр", в 2018 году собираются установить стелу, среди архитекторов, художников и дизайнеров был объявлен конкурс на лучший эскиз, макет стелы или памятника, посвященных движению студенческих трудовых отрядов. Об этом рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков, передает "Татар Информ".

Победитель конкурса будет объявлен в феврале 2018 года, на проведение конкурса собираются потратить 400 тысяч рублей, источник финансирования пока не определен. Стелу собираются открыть в третьем – четвертом квартале 2018 года.

Отметим, обновленный сквер "Молодежный" открылся в 2015 году.