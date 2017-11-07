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Татарские писатели попросили русских литераторов выступить в защиту языка‍

Татарские писатели попросили русских литераторов выступить в защиту языка‍
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Союз писателей Татарстана опубликовал обращение к русским писателям с просьбой о помощи в борьбе за сохранение национальных языков, оно появилось на официальном сайте организации.

- Сегодня судьбе национальных языков, в том числе и татарскому, грозит большая опасность - вытеснение из сферы образования Российской Федерации. Поэтому мы, татарские литераторы, обращаемся к вам, русским писателям, за братской помощью, - говорится в обращении.

По словам авторов, "в национальных республиках сегодня происходит процесс вытеснения родных языков из сферы общего образования".

В обращении говорится, что "ни в одной стране государственный язык не изучается добровольно, его изучение обязательно". Такое положение четко зафиксировано и в Конституции Российской Федерации, и в Конституции Республики Татарстан.

- Тем не менее, в нашей республике вмешательство государственных правоохранительных органов направлено к снижению статуса государственного татарского языка,— отмечают татарские писатели. - Мы уверены, что в сложившейся ситуации свое веское слово скажете и вы, всенародно признанные русские литераторы, преемники Николая Чернышевского и Льва Толстого, владевших, кстати, татарским языком. (...) Надеемся, в решающий час вы, наши собратья по перу, тоже не промолчите.

Отметим, что сегодня в Госсовете РТ пройдет заседание парламента. Ожидается, что на сессии также обсудят тему изучения татарского языка.

Ранее Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. Проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до конца октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Н. Вильданов, 08.11.2017, 08:44
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Ильдар08 ноября 2017, 08:53
Надо ещё в Новые Васюки в звездную систему Арктура написать. Эта истерия «нас запрещают, это кошмар для цивилизованного человечества !» все границы переходит.
Лучший комментарий
2
47
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Горожанин08 ноября 2017, 08:54
а что, панин не помог???
1
37
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Горожанин08 ноября 2017, 08:58
Роулинг пишет «Гарри Поттера» на английском, все переводят и читают. Так что алга - пишите своего «Поттера» на татарском.
1
29
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Горожанин08 ноября 2017, 09:00
татаяз никому не нужен, пусть изучают по необходимости...а необходимости НЕТ!!
4
36
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Горожанин08 ноября 2017, 09:09
"в национальных республиках сегодня происходит процесс вытеснения родных языков из сферы общего образования" - это в обратку получилось, что в последнее время происходило в школа?! всё надо в меру и по уму!
1
24
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Горожанин08 ноября 2017, 09:10
Давай, до свидания!
1
24
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горожанин08 ноября 2017, 09:14
А почему татарских писателей не волнует качество преподавания татарского языка? После 10 лет изучения в школе мой ребенок так и не заговорил по-татарски, Более того, он элементарную беседу не сможет поддержать. Но тем не менее, средства освоены, часы в огромных объемах получены, учителя татарского свои "республиканские надбавки" -9-15 % получили, а что в итоге?
Татарстанская элита удовлетворила свои амбиции, заставив всех поголовно учить татарский, кроме своих деток, конечно. Они в международной школе учатся, там татарский 1 час и то факультативно. Нафиг он не сдался будущим управленцам и бизнесменам международного масштаба. Пусть челядь учит.
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32
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Прохожий08 ноября 2017, 09:16
",....Мы напишем в спортлото..."
Ситуация как раз благоприятная для татяза --остались только желающие изучать и говорить, преподавателей избыток -- можно качественнее организовать процесс обучения, например, на пять человек один учитель!
Верните родителям и детям субботу для общения и отдыха -- даешь пятидневку !!!
1
28
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Горожанин08 ноября 2017, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
А почему татарских писателей не волнует качество преподавания татарского языка? После 10 лет изучения в школе мой ребенок так и не заговорил по-татарски, Более того, он элементарную беседу не сможет поддержать. Но тем не менее, средства освоены, часы в огромных объемах получены, учителя татарского свои "республиканские надбавки" -9-15 % получили, а что в итоге?
Татарстанская элита удовлетворила свои амбиции, заставив всех поголовно учить татарский, кроме своих деток, конечно. Они в международной школе учатся, там татарский 1 час и то факультативно. Нафиг он не сдался будущим управленцам и бизнесменам международного масштаба. Пусть челядь учит.
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Не только ваш ребёнок- ни один ребёнок после школьного обучения на нём не заговорил.
1
29
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гость08 ноября 2017, 09:19
Грамотные люди, а полное не понимание что означают слова запрет и добровольно е изучение. И вот с такими деятелями мы должны создавать демократическое общество?
1
20
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Казанец08 ноября 2017, 09:20
Писатели Татарстана просят о помощи в борьбе за сохранение татарского языка русских писателей!!! Нонсенс. Не могут никак заставить принудительно изучать татарский. ПОМОГИТЕ!!!
"Уважаемый редактор,
Может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд ...
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
2
13
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Горожанин08 ноября 2017, 09:23
У местных писак продажи их "творчества" падают, их читать не хотят, на булку с маслом не хватает - "БРАТЬЯ, ПОМОГИТЕ, НАС ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ!!!"
1
16
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Горожанин08 ноября 2017, 09:24
Татарских писателей отрывают от корыта. Халявных денег больше не будет.
1
22
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Горожанин08 ноября 2017, 09:24
Марионетки
1
15
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глас народа08 ноября 2017, 09:24
Уважаемые писатетели!!!!!Обратитесь еще с письмом к Трампу,заграница вам поможет..........
1
18
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Горожанин08 ноября 2017, 09:28
как так? великий татарский народ не может без русских даже свой язык сохранить? а как же вопли местных долбонациков что татары могучая нация ?
1
20
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Горожанин08 ноября 2017, 09:31
Не знают уже куда обратиться. Татарские писатели, вы лучше книжки интересные пишите, чтобы вас читали и хотели ДОБРОВОЛЬНО изучать татарский язык.
0
16
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Горожанин08 ноября 2017, 09:31
почему отстают татарские композиторы? надо превести ноты на тат.язык,что бы все играли по тат.нотам !
0
21
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Горожанин08 ноября 2017, 09:32
Интересно, почему Союз писателей Татарстана свое обращение написал не на татарском языке?
0
15
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Дмитрий08 ноября 2017, 09:36
Что там защищать татарский язык ?? Ему ни что не угрожает !! Или по их мнению защитить татарски язык тем , что навязать его всем кому надо и кому нет !!! Это как минимум странноватый подход !! Ни куда он ни денется ваш татарский язык !!
0
11
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Горожанин08 ноября 2017, 09:38
Преподовайте разговорный татарский а не дореволюционный никто не будет против!!!
0
5
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Горожанин08 ноября 2017, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
У местных писак продажи их "творчества" падают, их читать не хотят, на булку с маслом не хватает - "БРАТЬЯ, ПОМОГИТЕ, НАС ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ!!!"
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Для ВТОЦ пусть пишут, а те пусть читают их книжки до дыр - вот вам национальное единство и гармония.
0
8
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Горожанин08 ноября 2017, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, почему Союз писателей Татарстана свое обращение написал не на татарском языке?
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они его сами толком не знают.раньше тат.язык принудительно нигде не преподавали и ничего не случилось, никуда татязык не делся и таттары никуда не делись кому надо тот прекрасно на тат.языке гутарит.
0
10
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Горожанин08 ноября 2017, 09:52
Ребята! Встают на защиту когда что-то запрещают,уничтожают. Есть признаки этого? Нет тогда компоновки надо?!
0
7
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Горожанин08 ноября 2017, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Грамотные люди, а полное не понимание что означают слова запрет и добровольно е изучение. И вот с такими деятелями мы должны создавать демократическое общество?
Развернуть
Да все они понимают,выполняют поручения удащливые,возможно за деньги
0
7
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Горожанин08 ноября 2017, 09:54
Ха, 26 лет русских гнобили и лыбились во всю тюбитейку! А теперь - памагиииите!!!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 09:54
В ответ на комментарий пользователя
Ха, 26 лет русских гнобили и лыбились во всю тюбитейку! А теперь - памагиииите!!!
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"как в Москве, так чукча... А как в тундре, так - люююди" (с)
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Преподовайте разговорный татарский а не дореволюционный никто не будет против!!!
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Язык преподавания не дореволюционный а турецкий
0
0
Согласны с автором?
есть имя08 ноября 2017, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
У местных писак продажи их "творчества" падают, их читать не хотят, на булку с маслом не хватает - "БРАТЬЯ, ПОМОГИТЕ, НАС ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ!!!"
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Не братья они нам
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
почему отстают татарские композиторы? надо превести ноты на тат.язык,что бы все играли по тат.нотам !
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Дирижера Фаттахова вызывали в прокуратуру для объяснения. Оркестр пока репетирует.
0
3
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Горожанин08 ноября 2017, 10:07
братская помощь понадобилась...
обратите внимание, идет в ход и лесть, и угрозы результатами выборов, все средства испробовали: "Мы уверены, что в сложившейся ситуации свое веское слово скажете и вы, всенародно признанные русские литераторы, преемники Николая Чернышевского и Льва Толстого..." как не стыдно?
0
2
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Горожанин08 ноября 2017, 10:19
Шо тут удивляются что ребенок не смог освоит ?потому что русский, с рождение тупые,смотрите на вашу таз Ваз новую и на мою 25 летняю тойоту,дык за 10 штук тазику не отдам.были бы другие например немец ,бразилец итд и пр.давно говорили бы,но надо упростить переходя на уличной беседы, русские живя в СНГ (ссср)не знают нац.языки .тупые или гордые,я живя в Узбекистане знаю родной татарский,узбекский лучше чем они,русский,китайский,английский,и чуть арабских слов.живу во Владивостоке,если кипиш типа Украина то я приеду защищат родину малую .Аминь
0
1
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казанбаш08 ноября 2017, 10:24
читаешь коментарии и удивляешься среди русских на самом деле столько нацитсвующих фашистов? за глаза столько помоев льют, сидя за клавиатурой, а в глаза совсем другое. трусливо, по подлому.
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0
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Горожанин08 ноября 2017, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Шо тут удивляются что ребенок не смог освоит ?потому что русский, с рождение тупые,смотрите на вашу таз Ваз новую и на мою 25 летняю тойоту,дык за 10 штук тазику не отдам.были бы другие например немец ,бразилец итд и пр.давно говорили бы,но надо упростить переходя на уличной беседы, русские живя в СНГ (ссср)не знают нац.языки .тупые или гордые,я живя в Узбекистане знаю родной татарский,узбекский лучше чем они,русский,китайский,английский,и чуть арабских слов.живу во Владивостоке,если кипиш типа Украина то я приеду защищат родину малую .Аминь
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Белочка пришла? Слова правильно расставь или пиши по узбекски, понятней будет.
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