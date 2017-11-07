Татарские писатели попросили русских литераторов выступить в защиту языка‍

Союз писателей Татарстана опубликовал обращение к русским писателям с просьбой о помощи в борьбе за сохранение национальных языков, оно появилось на официальном сайте организации.

- Сегодня судьбе национальных языков, в том числе и татарскому, грозит большая опасность - вытеснение из сферы образования Российской Федерации. Поэтому мы, татарские литераторы, обращаемся к вам, русским писателям, за братской помощью, - говорится в обращении.

По словам авторов, "в национальных республиках сегодня происходит процесс вытеснения родных языков из сферы общего образования".

В обращении говорится, что "ни в одной стране государственный язык не изучается добровольно, его изучение обязательно". Такое положение четко зафиксировано и в Конституции Российской Федерации, и в Конституции Республики Татарстан.

- Тем не менее, в нашей республике вмешательство государственных правоохранительных органов направлено к снижению статуса государственного татарского языка,— отмечают татарские писатели. - Мы уверены, что в сложившейся ситуации свое веское слово скажете и вы, всенародно признанные русские литераторы, преемники Николая Чернышевского и Льва Толстого, владевших, кстати, татарским языком. (...) Надеемся, в решающий час вы, наши собратья по перу, тоже не промолчите.

Отметим, что сегодня в Госсовете РТ пройдет заседание парламента. Ожидается, что на сессии также обсудят тему изучения татарского языка.

Ранее Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. Проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до конца октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.