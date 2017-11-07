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Минниханов: в Татарстане упали продажи водки

Минниханов: в Татарстане упали продажи водки
16+
Фото: архив ProKazan

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя. Об этом он заявил накануне на совещании, передает пресс-служба правительства РТ.

Так, объем продаж водки снизился в 18 районах Татарстане по итогам первого полугодия 2017 года, при этом, в общем и целом, за первую половину этого года объем продаж алкогольной продукции  вырос на 4% по сравнению с прошлогодними показателями.

В Татарстане были отмечены 543 случая отравлений алкоголем, наибольшее количество летальных случаев зарегистрированы в Атнинском, Рыбно-Слободском, Спасском, Аксубаевском районах.

Минниханов по итогам заседания поручил подготовить "дорожную карту" по улучшению ситуации на алкогольном рынке Татарстана.

Напомним, в 2017 году минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л составляет 205 рублей.

Н. Вильданов, 08.11.2017, 08:29
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин08 ноября 2017, 08:31
120 рублей за бутылку
0
1
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Горожанин08 ноября 2017, 08:38
Стали меньше пить, больше закусывать.
0
0
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13208 ноября 2017, 08:43
Самогон стали гнать ,нефик травить народ , Все спиртзаводы разбомбили , теперь откуда спирт везут неизвестно?!!!!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 08:48
В ответ на комментарий пользователя
Самогон стали гнать ,нефик травить народ , Все спиртзаводы разбомбили , теперь откуда спирт везут неизвестно?!!!!
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есть такая южная "братская" республика;-)
0
0
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герцог08 ноября 2017, 08:49
Водка не так-всё склеивается в башке-пять дней надо опохмеляться потом
0
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13208 ноября 2017, 08:49
В ответ на комментарий пользователя
есть такая южная "братская" республика;-)
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Я это и имел в виду ,Но там еще и Кетай есть,
0
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Горожанин08 ноября 2017, 08:52
Во всем виноват ЖОЗ.
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