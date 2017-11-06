Завтра в Казани ожидается мокрый снег

Завтра, 8 ноября, в Казани будет облачная погода. Днем ожидаются местами слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью от +1 до -1 гр. Максимальная температура воздуха днем от +1 до -1 гр. На дорогах местами гололедица.