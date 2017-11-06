Минобрнауки РТ меняет начальника управления национального образования

Министерство образования и науки РТ разместило на сайте Госслужбы информацию о 18 вакансиях, среди которых значится вакансия начальника управления национального образования ведомства.

Как отметили в министерстве, в настоящее время проводятся плановые мероприятия, которые связаны с набором в кадровый резерв.

- По программе развития государственной гражданской службы на все головные должности должен быть сформирован кадровый резерв, в том числе и на эту должность. Это значит, что люди заявятся, пройдут конкурсную процедуру, будет победитель, которого включат в резерв. Если вдруг должность освободится, в течение трех лет этот резерв действует, то оперативно она будет замещена,- сказали в ведомстве, передает "Татар-информ".

Ранее эту должность занимала Гульназ Исмагилова, но сейчас на сайте ведомства ее имя и фотография удалены.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 ноября министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, согласно которому татарский язык останется обязательным. Республиканская прокуратура назвала этот план незаконным и потребовала от правительства РТ отменить рекомендации.