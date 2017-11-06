Яндекс: революция в России попала в топ запросов казанцев

Революция в России попала в топ запросов казанцев на прошлой неделе, об этом сообщил региональный представитель Яндекса.

Движение Вячеслава Мальцева "Артподготовка" с запросами [артподготовка с вячеславом мальцевым последний выпуск прямой эфир], [революция в россии], [арт подготовка мальцев плохие новости последние новости] попало на 10 строчку самых популярных поисковых запросов.

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Напомним, в минувшую пятницу ФСБ объявила о срыве революции, задержав экстремистов в Казани и других городах России. Были задержаны участники движения "Артподготовка", готовившие на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских.